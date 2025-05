LIVE: Vertonghen verlaat het veld, wellicht voorgoed

Anderlecht‑Club Brugge is vanmiddag méér dan een klassieker: het is een titelbarricade waar ­Union Saint‑Gilloise gespannen naar kijkt. Als blauw‑zwart verliest in het Lotto Park, is Union - zonder zelf te spelen - voor het eerst sinds 1935 kampioen.

81' 8"

Vooraf