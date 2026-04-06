LIVE: Anderlecht met vertraging in Jan Breydel... Taravel zet Hey en Bertaccini in de basis

Om 13u30 staat in het Jan Breydelstadion de klassieker tussen Club Brugge en RSC Anderlecht op het programma. Voor beide ploegen is een sterke start in de Champions' Play-offs cruciaal.

Blauw-zwart wil meteen druk zetten op leider Union Saint-Gilloise, dat zijn campagne al met een overwinning op gang trapte. “De intensiteit en de motivatie zullen heel groot zijn. Het blijft Club tegen Anderlecht”, benadrukte coach Ivan Leko.

Opvallend: Club kon dit seizoen nog niet winnen van zijn grote rivaal. Het pakte slechts 1 op 6 en stond zelfs nog geen seconde op voorsprong tegen Anderlecht, dat eerder won in Brussel en een punt pakte in Brugge.

Bij paars-wit is het vertrouwen dan ook aanwezig. De Brusselaars sukkelden weliswaar nipt als laatste in de play-offs, maar staan door de halvering van de punten op amper één punt van KAA Gent. “We zijn hier niet om een figurantenrol te spelen”, gaf coach Jérémy Taravel aan.

Nicolo Tresoldi scoorde al vijf thuismatchen op rij

Club rekent intussen op zijn sterkhouders om het verschil te maken. Hans Vanaken is opnieuw fit, terwijl Simon Mignolet mogelijk zijn laatste titel wil pakken. “Hopelijk kunnen we hem aan de titel helpen, want hij is een van de beste keepers ooit in België”, aldus Leko.

Daarnaast is er nog de vorm van Nicolo Tresoldi, die in bloedvorm verkeert en al vijf thuiswedstrijden op rij scoorde. De grote vraag blijft: kan Club deze keer wél op voorsprong komen tegen Anderlecht en zo zijn titelambities kracht bijzetten?