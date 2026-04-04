Jérémy Taravel heeft één grote missie bij Anderlecht en put uit eigen ervaring tegen Bayern München

Jérémy Taravel is nog maar twee maanden hoofdcoach van RSC Anderlecht, maar probeert intussen duidelijk zijn stempel te drukken. De Fransman ziet vooral vooruitgang in de ingesteldheid van zijn groep.

“Ik heb het gevoel dat iedereen hier wíl zijn. Dat we een omgeving hebben gecreëerd waarin spelers en staf zich met plezier de ziel uit het lijf willen werken", legt hij uit in HLN.

Volgens Taravel begint alles bij het creëren van de juiste werkomgeving. “Wie tegen zijn zin naar het werk gaat, is niet in staat om iets op te bouwen”, klinkt het. Daarom focust hij sterk op het individu binnen het collectief. “Ik probeer aandacht te hebben voor iedereen. Dat kunnen kleine dingen zijn, maar onderschat nooit de waarde van een simpele schouderklop.”

Anderlecht speelde volgens Taravel tegen Cercle niet om te winnen

Toch is het werk verre van af, zo bleek nog in de wedstrijd tegen Cercle Brugge. De coach was bijzonder scherp na die partij. “Mijn boodschap was simpel: ik zal iedereen nodig hebben in de play-offs. Daarom was ik ook zo kwaad na Cercle Brugge.” Volgens hem grepen sommige spelers hun kans niet. “We speelden niet om te winnen, we speelden niet om de tegenstander pijn te doen.”

Die houding kan hij niet aanvaarden, benadrukt Taravel. “Een nederlaag zoals die op KV Mechelen kan ik plaatsen. Die tegen Cercle Brugge niet. Daarom was ik zó furieus. De groep weet dat ik dat niet accepteer.” Het toont volgens hem aan dat de ploeg nog stappen moet zetten op mentaal vlak.

Winnen moet een automatisme worden

De kern van het probleem ligt volgens Taravel bij een gebrek aan echte winnaarsmentaliteit. “Ik voel hier soms nog te weinig een echte winnaarscultuur. ‘Peu importe’ de tegenstander: winnen is het allerbelangrijkste. Dat doe je niet alleen in het weekend, maar de hele week.” Met de start van de play-offs en een duel tegen Club Brugge in het vooruitzicht, wil hij dat nog meer benadrukken.



Daarbij verwijst hij naar zijn eigen ervaringen op het hoogste niveau, onder meer tegen Bayern München. “Als zij van de bus stappen, hebben ze één doel: winnen. Als ze er tien kunnen maken, doen ze dat. Die zijn niet tevreden met 1-0.” Het is precies die mentaliteit die Taravel in Anderlecht wil krijgen: “Bij elke pass, elke oefening. Winnen moet een automatisme worden. Maar dat is een proces en dat vraagt tijd.”