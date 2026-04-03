Of en wanneer zien we Schreuder bij Anderlecht? Coach legt de 'flirt' met paars-wit uit

De ex-coach van Club Brugge stond dicht bij een grote terugkeer naar België, bij rivaal Anderlecht. Maar zijn club Al-Diraiyah stak daar een stokje voor. De Nederlander wilde geen conflict veroorzaken en koos ervoor zijn contract te respecteren.

Sporting Anderlecht was na het ontslag van Besnik Hasi begin februari op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Die zoektocht werd daarna even on hold gezet, na de eerste goede resultaten onder Jérémy Taravel.

Alfred Schreuder blikt terug op zijn gesprekken met Anderlecht

Bij de mogelijke kandidaten om Hasi op te volgen viel de naam van Alfred Schreuder heel nadrukkelijk op Neerpede. Ondanks een persoonlijk akkoord tussen beide partijen, streek de voormalige T1 van Club Brugge uiteindelijk niet neer in het Lotto Park.

De goesting was nochtans groot, vertelt hij in een interview met Het Nieuwsblad. Alleen zat de Nederlander nog onder contract bij zijn Saudische club Al-Diraiyah, dat hem niet wilde laten vertrekken voor de zomer.

En wat met de toekomst van Schreuder en/of Anderlecht?

"Ik ben nooit naar Brussel gekomen, maar onze gesprekken met de clubleiding spraken me wel aan en CEO Kenneth Bornauw heeft een heel goede indruk nagelaten. Ik heb veel matchen van Anderlecht bekeken, maar tot een akkoord is het niet gekomen", betreurt Schreuder, die zich al klaar maakte voor een terugkeer naar België.

"Ik had Al-Diraiyah laten weten dat ik die kans wilde grijpen, maar de club wilde me na amper drie maanden niet laten gaan. Het ging niet om geld, maar hun prioriteit is promoveren naar eerste klasse. En op mijn 53ste ben ik niet iemand die conflicten maakt om een vertrek af te dwingen", besluit Alfred Schreuder.