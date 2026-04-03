Club Brugge wil zich niet opnieuw laten vangen door Anderlecht: Ivan Leko ziet één groot gevaar

Zoals elk jaar is Club Brugge een van de grote titelfavorieten in deze Play-offs. Ivan Leko wil sterk beginnen tegen Anderlecht.

Club Brugge wil zich niet nog eens laten verrassen zoals in de laatste match tegen paars-wit (2-2-gelijkspel). "Voetbal kan soms heel interessant zijn. We waren zeventig minuten beter, zij twintig minuten. Als je beter bent, moet je de match dooddoen", had Leko daar nog over te zeggen.

"Met en zonder bal heeft Anderlecht veel kwaliteiten", gaat hij verder. Leko ziet een duidelijk gevaar. "Ze scoren ook makkelijk in zo'n matchen. Wedstrijden waarin de intensiteit en de motivatie heel groot zijn. Het blijft Club tegen Anderlecht. Wij zijn er klaar voor", gaat de Kroatische coach verder.

De puntjes op de i zetten vanaf het begin van de play-offs

Daarvoor kan hij over een volledige kern beschikken. "Ik ben blij dat iedereen kon trainen. Ze zijn gezond en deden dat met de glimlach. Het is goed voor mijn internationals wanneer ze hun vrienden - en vaak ook familie - kunnen terugzien."

Nog goed nieuws: Hans Vanaken is weer helemaal hersteld. "Voor iemand die zoveel matchen speelt was het misschien niet slecht om een drietal weken aan de kant te staan. Hopelijk geeft hem dat een extra boost om te doen wat hij zo vaak heeft gedaan."

Op paasmaandag kijken de Bruggelingen hun rivalen van Anderlecht in de ogen. Blauw-zwart begint aan de Play-offs als nummer twee van het klassement met 32 punten. Eentje minder dan leider Union SG.