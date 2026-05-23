Volg OH Leuven - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
Datum: 23/05/2026 20:45
Competitie: Play-off 2
Speeldag: Speeldag 10
Stadion: King Power at Den Dreef
LIVE Hoop in Leuven: Kan RC Genk Nog Een Wonder Verrichten?
Kan RC Genk toch nog de Europe Play Offs winnen? Dan moeten ze eerst en vooral zelf zien te winnen van OH Leuven zaterdagavond.

Uit handen gegeven

Weken-, nee maandenlang heeft Racing Genk het in eigen handen gehad. Op de laatste speeldag van de reguliere competitie mochten ze zelfs nog even hopen op de Champions' Play Offs. Wanneer dat niet lukte, waren de analisten het erover eens dat de Limburgers het aan hun stand verplicht waren om de Europe Play offs te winnen. En in één adem zeiden ze erbij dat dat ook wel eenvoudig zou lukken.

Maar met nog één speeldag te gaan heeft RC Genk zijn lot niet meer in eigen handen. Door maar één van de laatste zes wedstrijden te winnen, hebben ze hun leidersplaats te grabbel gegooid aan Standard. Zelf pakten ze amper 2 op 6 tegen de Rouches. Straks moeten ze hopen dat Standard niet wint thuis van eeuwige rivaal Charleroi.

OHL voor de eer en de kapitein

Om nog kans te maken op Europees voetbal moet RC Genk dus eerst en vooral zijn eigen partij winnen op het veld van OH Leuven. De troepen van Felice Mazzu maakten nooit echt kans op meer in deze play offs en zijn al wel even uitgeteld in de race voor het laatste Europese ticket.

OH Leuven verloor al van elke ploeg in deze Europe Play Offs behalve van... Racing Genk. En ondanks dat er sportief niets meer op het spel staat voor hen, zullen ze het seizoen ongetwijfeld mooi willen afsluiten voor het eigen publiek. Bovendien wordt het de laatste wedstrijd van kapitein Mathieu Maertens in een OHL-tenue. Met het ideale voetbalweer erbij, staan alle sterren goed om er nog één keer vol voor te gaan.

Maertens trekt zeker de deur achter zich dicht maar blijft misschien wel in België voetballen. De kans is groot dat we Karetsas en El Ouahdi na de wedstrijd niet meer op onze Belgische velden zullen kunnen bewonderen. Het is bovendien nog afwachten of Karetsas wel speelklaar zal raken nadat hij de voorbije weken geblesseerd moest toekijken.

Kan Genk zijn topspelers nog één keer laten schitteren en een laatste strohalm richting Europees voetbal grijpen of wordt het volgend jaar enkel de Jupiler Pro League voor Hayen en co? Volg het hier straks live.

Prono OH Leuven - KRC Genk

Gelijk
KRC Genk wint
OH Leuven wint
8.92% 13.15% 77.93%
Populairste
1-2
(66x)		 0-2
(44x)		 1-3
(34x)

Vergelijking OH Leuven - KRC Genk

Positie

6
2

Punten

23
35

Gewonnen

1
3

Verloren

5
1

Gescoorde doelpunten

9
9

Doelpunten tegen

15
6

Gele kaarten

15
13

Rode kaarten

2
0

Onderlinge duels gewonnen

3
6
14
12/04 16:00 KRC Genk KRC Genk 0-0 OH Leuven OH Leuven
30/11 16:00 KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Leuven OH Leuven
15/08 20:45 OH Leuven OH Leuven 1-2 KRC Genk KRC Genk
11/01 18:15 KRC Genk KRC Genk 2-0 OH Leuven OH Leuven
03/08 18:15 OH Leuven OH Leuven 3-1 KRC Genk KRC Genk
31/01 18:45 OH Leuven OH Leuven 2-1 KRC Genk KRC Genk
12/11 16:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 OH Leuven OH Leuven
08/07 11:00 KRC Genk KRC Genk 4-0 OH Leuven OH Leuven
02/04 13:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Leuven OH Leuven
15/10 20:45 OH Leuven OH Leuven 0-1 KRC Genk KRC Genk
09/02 21:00 OH Leuven OH Leuven 2-1 KRC Genk KRC Genk
14/08 20:45 KRC Genk KRC Genk 4-0 OH Leuven OH Leuven
05/04 13:30 OH Leuven OH Leuven 2-3 KRC Genk KRC Genk
15/08 16:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 OH Leuven OH Leuven
21/11 20:00 OH Leuven OH Leuven 1-3 KRC Genk KRC Genk
25/07 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 OH Leuven OH Leuven
01/12 20:30 KRC Genk KRC Genk 3-0 OH Leuven OH Leuven
03/08 20:00 OH Leuven OH Leuven 1-4 KRC Genk KRC Genk
25/11 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 OH Leuven OH Leuven
05/08 18:00 OH Leuven OH Leuven 2-2 KRC Genk KRC Genk
28/01 20:00 KRC Genk KRC Genk 5-0 OH Leuven OH Leuven
24/09 20:00 OH Leuven OH Leuven 1-1 KRC Genk KRC Genk
17/07 19:00 OH Leuven OH Leuven 0-0 KRC Genk KRC Genk
Wil hij vertrekken in Genk? "Ik zit niet in een gemakkelijke situatie

22/05 1

Het seizoen van Jusef Erabi bij KRC Genk verliep voorlopig niet zoals gehoopt. De Zweedse aanvaller sprak openhartig over zijn moeilijke situatie en twijfels richting volge...

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 20:45 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 20:45 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 20:45 Westerlo Westerlo
