LIVE Hoop in Leuven: Kan RC Genk Nog Een Wonder Verrichten?

Kan RC Genk toch nog de Europe Play Offs winnen? Dan moeten ze eerst en vooral zelf zien te winnen van OH Leuven zaterdagavond.

Uit handen gegeven

Weken-, nee maandenlang heeft Racing Genk het in eigen handen gehad. Op de laatste speeldag van de reguliere competitie mochten ze zelfs nog even hopen op de Champions' Play Offs. Wanneer dat niet lukte, waren de analisten het erover eens dat de Limburgers het aan hun stand verplicht waren om de Europe Play offs te winnen. En in één adem zeiden ze erbij dat dat ook wel eenvoudig zou lukken.

Maar met nog één speeldag te gaan heeft RC Genk zijn lot niet meer in eigen handen. Door maar één van de laatste zes wedstrijden te winnen, hebben ze hun leidersplaats te grabbel gegooid aan Standard. Zelf pakten ze amper 2 op 6 tegen de Rouches. Straks moeten ze hopen dat Standard niet wint thuis van eeuwige rivaal Charleroi.

OHL voor de eer en de kapitein

Om nog kans te maken op Europees voetbal moet RC Genk dus eerst en vooral zijn eigen partij winnen op het veld van OH Leuven. De troepen van Felice Mazzu maakten nooit echt kans op meer in deze play offs en zijn al wel even uitgeteld in de race voor het laatste Europese ticket.

OH Leuven verloor al van elke ploeg in deze Europe Play Offs behalve van... Racing Genk. En ondanks dat er sportief niets meer op het spel staat voor hen, zullen ze het seizoen ongetwijfeld mooi willen afsluiten voor het eigen publiek. Bovendien wordt het de laatste wedstrijd van kapitein Mathieu Maertens in een OHL-tenue. Met het ideale voetbalweer erbij, staan alle sterren goed om er nog één keer vol voor te gaan.





Maertens trekt zeker de deur achter zich dicht maar blijft misschien wel in België voetballen. De kans is groot dat we Karetsas en El Ouahdi na de wedstrijd niet meer op onze Belgische velden zullen kunnen bewonderen. Het is bovendien nog afwachten of Karetsas wel speelklaar zal raken nadat hij de voorbije weken geblesseerd moest toekijken.

Kan Genk zijn topspelers nog één keer laten schitteren en een laatste strohalm richting Europees voetbal grijpen of wordt het volgend jaar enkel de Jupiler Pro League voor Hayen en co? Volg het hier straks live.