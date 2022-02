'Sory not Sory'- Dramatische begin- en slotfase nekken Genk in OHL; POI lijkt heel ver weg

Na een kwartier had Genk een berg te beklimmen bij OHL, na een tegentreffer in de eerste minuut en rode kaart voor aanvoerder Heynen. Sadick bracht Genk nog voor de pauze langszij. In een meer gesloten tweede helft zat het venijn in de staart: Kaba zette de elfmeter feilloos om, een zwaar verdict.

Dramatische start Genk

Bernd Storck maakte gretig gebruik van zijn brede kern. De Duitser voerde vijf wijzigingen door, maar al na 32 seconden was zijn ploeg op achtervolgen aangewezen. Lucumi liet zich kinderlijk eenvoudig in de luren leggen door Maertens, in de box stond Kaba moederziel alleen om de 1-0 keurig in doel te deponeren.

Een ongeluk komt vaak niet alleen, iets wat ook de Genkies in Leuven aan den lijve ondervonden. Nog voor het verstrijken van het kwartier ging Heynen met de studs door op de voet van Kaba. Onvrijwillige en ongelukkige actie van de Genkse aanvoerder, maar Bert put was onverbiddelijk: Genk meer dan 75 minuten met z'n tienen.

Genk was niet aangeslagen. Bongonda zorgde voor de eerste dreiging, niet veel later was het raak. Met een vrije trap vond Trésor de compleet vrijstaande Sadick. De centrale verdediger werkte de gelijkmaker in doel.

In een sfeervol King Power at Den Dreef speelde de thuisploeg aantrekkelijk voetbal en maakte goed gebruik van de ruimte die Genk in de rug van het middenveld weggaf. Mercier, Schrijvers en Chakla zetten Vandevoordt aan het werk. Op slag van rust poeierde Bongonda aan de overzijde het leer op de -what's in a name- dwarsligger. Na 45 intense minuten gaf het scorebord 1-1 aan.

Behoudend Genk na rust

Storck zag het gevaar en bracht met Arteaga en Hrosovsky wat meer balans in het elftal. De ruimtes werden kleiner en op het uur geraakte Onuachu dan toch eens verlost van Dewaest. Runarsson redde de poging van de Gouden Schoen, die voor het overige het onderspit moest delven tegen Dewaest.

Klasseflits Mercier

OHL had het na de koffie moeilijker om tot kansen te komen, maar kan op zo'n momenten rekenen op Mercier. De assistenkoning zag dat Vandevoordt anticipeerde op een voorzet en ging vanop een onmogelijke positie zijn kans. De schicht van Mercier spatte uiteen op de lat! Wat een pegel.

Storck gooide met Paintsil extra snelheid in het elftal, een zet die ei zo na meteen rendeerde. Na een snelle tegenstoot stuurde Thorstvedt de Ghanees het straatje in, maar Paintsil liet de wenkende kans onbenut.

Venijn in de staart

Een dure misser, zo bleek. In de slotminuut zag de VAR hands van Cuesta. Sory Kaba scoorde via Vandevoordt en de paal, Bert Put liet de strafschop echter hernemen. Ook bij de tweede poging bewees de spits uit Guinee dat hij over stalen zenuwen beschikte. Een ongekende mokerslag voor Racing Genk, dat stilaan een kruis moet maken over POI. Euforie in een sfeervol King Power at Den Dreef. De 'oh oh ooohs' rolden van de tribunes op de tonen van Neil Diamonds Sweet Caroline.