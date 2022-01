Cercle Brugge weet opnieuw wat verliezen is: KV Oostende pakt de drie punten mee naar huis na heerlijke vrije trap van D'Arpino

Cercle Brugge is er deze avond niet in geslaagd om haar zegereeks verder te zetten. Na vier overwinningen op rij verloor Cercle Brugge deze avond met 0-1 van KV Oostende. Maxime D'Arpino scoorde het enige doelpunt van de partij.

Het was lang wachten op het eerste wapenfeit, maar de eerste kans ging wel meteen tegen de netten. Man in vorm Rabbi Matondo ging knap langs Hubert en legde de bal ook binnen, maar Matondo liep ervoor buitenspel. Het doelpunt ging dus niet door.

Cercle Brugge bleef de betere ploeg, maar de kansen waren daarna wel voor KV Oostende. Robbie D'Haese zette zich goed door en kon uithalen, maar zijn schot ging net voorlangs. Ook Duncan probeerde het eens, maar ook zijn schot ging naast.

Net voor de rust was er nog even opschudding, toen de bal ineens op de stip leek te gaan voor Cercle Brugge. Bätzner raakte de bal met de arm, maar na een tussenkomst van de VAR bleek dat de middenvelder er weinig aan kon doen. De penalty ging dus niet door en 0-0 was de ruststand.

Ook bij het begin van de tweede helft kwam Matondo meteen dicht bij een doelpunt. De aanvaller ging opnieuw knap voorbij Hubert, maar deze keer kwam McGeehan goed terug en de middenvelder van KV Oostende kon de bal nog net wegwerken.

Cercle Brugge bleef de betere ploeg en ging op zoek naar het openingsdoelpunt. Zo had Hubert een puike redding in huis op een kopbal van Lopes Da Silva en even later kreeg invaller Denkey zijn schot niet tussen de palen.

Het was echter niet Cercle Brugge dat op voorsprong kwam, maar wel de bezoekers uit Oostende. Maxime D'Arpino mocht aanleggen voor een vrije trap van ver buiten de zestien, maar hij knalde de bal heerlijk in de winkelhaak: 0-1.

Cercle Brugge zocht nog wel naar de gelijkmaker, maar een doelpunt kregen we niet meer te zien. Zo weet Cercle Brugge na een 21 op 24 en 4 overwinningen op rij nog eens wat verliezen is. KV Oostende doet een goede zaak en springt naar de dertiende plaats in het klassement.