Beerschot pakt in extremis nog een punt tegen Zulte Waregem

Beerschot kwam vroeg op voorsprong, maar moest dan de partij laten aan Zulte Waregem dat met twee doelpunten voorsprong ging rusten. De thuisploeg kon pas de rug rechten in het slot van de partij en dankzij een strafschop in de 90ste minuut nog een punt uit de brand slepen.

De wedstrijd begon met één minuut stilte om alle overleden fans van Beerschot te herdenken. Het. inspireerde alvast Beerschot om sterk uit de startblokken te schieten.

1ste helft

Beerschot nam direct de partij in handen met veel druk naar voren. Dit resulteerde in een aantal hoekschoppen en vooral een fout van Bossut die het eerste doelpunt inleidde. Een moeilijke terugspeelsbal op Bossut (die zijn 400ste wedstrijd in 1ste klasse speelde) resulteerde in een hoekschop. De bal kwam voor de fouten van Konstantopoulos die het leer naast Bossut mikte. Na amper 8 minuten spelen stond Beerschot op voorsprong.

Je zou denken dat ze hierdoor vertrouwen tanken, maar niets is minder waar. In plaats van Zulte Waregem bij de keel te grijpen lieten ze de bal aan de West-Vlamingen. Zonder direct grote kansen te krijgen kwam Zulte Waregem beter in de wedstrijd. Op het halfuur kreeg Beerschot een hoekschop, maar Zulte Waregem kon counteren. Via Gano en Dompé kwam de bal bij Kutesa. De aanvaller knalde de gelijkmaker naast Biebauw en zo stonden de bordjes terug in evenwicht.

De laatste 5 minuten voor de rust sloeg Zulte Waregem toe. Na een VAR interventie ging de bal op de stip omwille van handspel van Bourdin. Terecht? De eerlijkheid gebied om te zeggen dat Beerschot dan ook een strafschop had moeten krijgen in het begin van de wedstrijd na handspel van De Bock. Gano zette de strafschop om zo stond Zulte Waregem op voorsprong.

Nog geen twee minuten later was Zulte Waregem daar weer. Een snelle uitbraak waar Cools De Neve diep stuurde en zo stond de 1-3 op het bord. Dit was ineens ook de russtand.

2de helft

Beerschot voerde een dubbele wissel door om het tij te keren. Zo kwamen Noubissi en Rigo op het veld. Het leer erop dat de tweede helft een maat voor niets werd, maar het was gewoon wachten tot de 73ste minuut. Noubissi legde de bal panklaar voor de voeten van Shankland die de 2-3 op het bord zette. Zo kwam Beerschot terug in de partij.

Nochtans was de beste kans vlak nadien voor Dompé, maar de aanvaller kon zijn schot niet tussen de palen plaatsen. Beerschot verhoogde de druk en dit resulteerde in verscheidene kleine kansen vooral voor Noubissi. In de 90ste minuut ging de bal op de stip voor Beerschot. De jonge invaller Sebaoui schoot voorbij Bossut en bracht Beerschot nog op gelijke hoogte.

Zo sleepte Beerschot nog een punt uit de brand in het slot van de partij.