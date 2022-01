Laurens De Bock had liever de drie punten gepakt vandaag: "We hebben elk punt nodig en dit ene punt is natuurlijk te weinig"

Een zichtbaar teleurgestelde Laurens De Bock na de puntendeling tegen Beerschot. Al is hij wel realistisch en elk punt is een punt.

Alles leek met de rust in orde te komen voor Zulte Waregem. Een 1-3 voorsprong op het veld van Beerschot. Toch keerde de wedstrijd nog. De Bock had hier geen verklaring voor. "Het is onbegrijpelijk. We hadden dit moeten vasthouden en we hebben het ook lang vastgehouden. Uiteindelijk krijgen we toch die twee doelpunten binnen. Beerschot begon meer druk te zetten en dan scoorden ze hun tweede doelpunt. Dan geloofden ze er ook terug in. Dan valt dat derde doelpunt en zeker op die manier. Tja, dat mag niet gebeuren."

Tevreden met de puntendeling was De Bock niet, anderzijds was hij wel realistisch. "In de situatie waarin we zitten hebben we elk punt nodig. Dit ene punt is natuurlijk te weinig, maar het is nog altijd beter dan 0 en een rechtstreekse concurrent zien dichterbij komen. De mentaliteit zit goed, we vechten voor elke bal, maar die punten ontbreken. Voor nieuwjaar hadden we wel wat dat geluk aan onze zijde, maar sindsdien ontbreekt ons dat wat een beetje", sloot De Bock af.