Timmy Simons zag dat Zulte Waregem de mogelijkheid had om de wedstrijd dood te maken: "Als je dan scoort, kom je in het slot ook niet meer in de problemen"

Timmy Simons besefte na de wedstrijd goed genoeg dat je bij een 1-3 voorsprong met de rust dit niet meer uit handen mag geven. Vooral als je zelf je kansen niet meer afmaakt in de tweede helft.

Voor Zulte Waregem telden alleen de drie punten. Zeker als je met een voorsprong de rust in gaat dan voelt een punt zuur aan. Dit concludeerde ook Timmy Simons na de wedstrijd. "We hadden natuurlijk op meer gehoopt. Zeker als je een 1-3 voorsprong vast hebt. Zelfs als je deze nog beet hebt de laatste 15 à 20 minuten. Dan is het natuurlijk een domper dat je op het einde dan nog die doelpunten incaseert."

Buiten de eerste 10 à 15 minuten van de eerste helft domineerde Zulte Waregem de eerste helft. In de 2de helft werd Beerschot de betere ploeg en dit zag Simons ook. Al hadden ze ook nog wel de mogelijkheid om Beerschot te doodsteek te geven. “In de tweede helft moesten we het spel ondergaan, maar we krijgen nog een grote kans bij een 2-3-stand (nvdr. Dompé zijn schot ging rakeling naast het doel van Beerschot). Als je dan scoort, kom je in het slot ook niet meer in de problemen. Je wist op voorhand dat Beerschot alles of niets zou spelen omdat het voor hen hoog tijd is om punten te pakken.”