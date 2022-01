Lawrence Shankland scoorde nu al twee wedstrijden op rij voor Beerschot: "Ik probeer steeds ervoor te zorgen dat de trainer aan mij denkt"

Lawrence Shankland kan terugblikken op een goede week met twee doelpunten op twee wedstrijden. Hij was blij met de mentaliteit die de ploeg voor de dag bracht de tweede helft en hij hoopt dat hij nu in de ploeg bij staan.

"Het was interessante wedstrijd. We begonnen goed aan de wedstrijd, gaven het dan helemaal uit handen. Met de rust staan we 1-3 achter, maar we knokken ons terug in de partij en op het einde pakken we nog een punt", analyseerde Shankland de wedstrijd. "We hebben ons dit seizoen al geregeld in zo een positie bevonden dat we achterstaan, maar vandaag hebben we dat ook kunnen rechtzetten. We zijn er voor blijven gaan de tweede helft en dat heeft geresulteerd in nog een punt."

Voor Shankland is het zijn tweede doelpunt op een paar dagen tijd. Het waren niet altijd de gemakkelijkste maanden voor hem. Nieuw land, nieuwe club en hij viel geregeld naast de basiself. "Het was een goede week voor mij met twee doelpunten. Ik probeer me steeds ervoor te zorgen dat de trainer aan mij denkt. Vandaag liet hij mij starten en ik kon een doelpunt maken. Als ik kan blijven doelpunten maken dan wordt het moeilijk om mij naast de ploeg te zetten", een lachende Shankland.