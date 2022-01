De Bleeckere geeft arbitrale fout toe tijdens Beerschot-Zulte Waregem

Beerschot kwam afgelopen weekend niet verder dan een 3-3-gelijkspel in de match tegen Zulte Waregem. Vroeg in de match schreeuwde het Kiel om een strafschop, maar Bert Put wuifde het felle protest weg.

Beerschot-spits Lawrence Shankland zag zijn schot gekeerd worden door de arm van Laurens De Bock. Vrijwillig was het niet, maar de arm van de aanvoerder van Zulte Waregem was niet tegen het lichaam.

Tot veler verbazing wuifde Bert Put het protest weg. Ook het VAR-team liep de ref niet naar het scherm.

Frank De Bleeckere gaf maandag toe dat Bert Put én de VAR in deze fase in de fout gingen. "De Bock raakt de bal met de arm, die weg van het lichaam is. Daardoor maakt hij zijn lichaam onnatuurlijk groter en breder. Het Referee Departement verwacht dan ook een strafschop en een VAR-interventie."