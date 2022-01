Overtuigende prestatie Club Brugge op het veld van KV Kortrijk: zuinige, maar verdiende zege

Onder impuls van een bij momenten ongrijpbare De Ketelaere leverde Club Brugge een overtuigende prestatie af op bezoek bij KV Kortrijk. In een genietbare eerste helft werd Bas Dost tot twee keer toe de schlemiel, na de koffie zorgde de Nederlander al vroeg voor de enige treffer van de wedstrijd.

KV Kortrijk begon zonder schroom aan het West-Vlaams onderonsje, Club Brugge had een handvol minuten nodig om de motor op toerental te krijgen. Plots schroefde blauw-zwart het tempo gevoelig omhoog. Club Brugge krikte het niveau gevoelig op. Een niet eens onaardig voetballend KV Kortrijk moest alle zeilen bijzetten. Na een schitterende collectieve aanval vergat Dost het laatste zetje te geven. Een gruwelijke misser van de Nederlander.

Geniale ingeving

Kortrijk moest achteruit, maar bezorgde Club Brugge halfweg de eerste periode ei zo na een opdoffer. Selemani, pas terug van de Africa Cup, zag Mignolet ver uit zijn doel staan. Vanop de eigen speelhelft knalde de Comorees op de paal.

Alfred Schreuder moest improviseren door de afwezigheid van Mata (geschorst) en Buchanan (interlandverplichtingen). Mats Rits bezette de rechterflank. Dat deed hij met veel bravoure en werklust. De Antwerpenaar schilderde het leer op de kruin van de infiltrerende Vanaken, maar Ilic onderstreepte andermaal zijn goede vorm.

Op het halfuur moest de Servische doelman zich dan toch gewonnen geven. De Ketelaere liep slim weg en vond de vrijstaande Vormer op de rand van de zestien. De aanvoerder van Club Brugge knalde het leer kurkdroog in de touwen. Het feestje was van erg korte duur, want de VAR zag dat Bas Dost eerder in de fase buitenspel stond. Zo stond de brilscore na een hoogst aangename eerste helft nog steeds op het scorebord.

Dost breekt de ban

Een reuzenkans gemist, het openingsdoelpunt ging in rook op door zijn buitenspelpositie. Vroeg in de tweede helft was dit allemaal vergeten voor Bas Dost. Vanaken en De Ketelaere voetbalden zich een weg door de Kortrijkse defensie. Dost had de openingstreffer maar voor het inleggen: 0-1, een slaak van opluchting op de blauw-zwarte bank.

De klasse van De Ketelaere

Club bleef met de regelmaat van de klok leuke combinaties op de grasmat leggen, waarbij Charles De Ketelaere steevast betrokken werd. CDK toonde zijn grote klasse in het Guldensporenstadion, terwijl KV Kortijk alsmaar meer moeite kreeg om de bal in de eigen rangen te houden. De ingevallen Sandra liet de 0-2 liggen, maar de verdiende Brugse zege kwam niet meer in het gedrang.

Club Brugge wipt dankzij de zege in Kortrijk opnieuw over Antwerp naar plaats twee. Kortrijk weet weer wat verliezen is. De Kerels verliezen voor het eerst in zeven wedstrijden.