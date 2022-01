Kristof D'Haene legt zich neer bij nederlaag, woensdag wacht Anwerp: "Klopt niet, maar in België kan alles"

Alleen in het eerste kwartier kon Kortrijk zijn voet naast die van Club Brugge zetten. De Kerels gingen finaal met 0-1 ten onder, waardoor er na zes wedstrijden nog eens verloren werd. Kristof D'Haene, aanvoerder van KV Kortrijk, kon zich neerleggen bij het verlies.

"We hebben zelf iets te weinig gebracht en Club Brugge was sterk. We kregen erg veel kansen tegen in de eerste helft, maar we hielden toch stand. In het eerste kwartier zat onze pressing echt goed, maar we konden dat niet blijven beloven. Met 0-1 op het scorebord probeer je nog een slotoffensief op te zetten, maar daarin toonden we te weinig geloof. En niet te vergeten, Club Brugge is ook echt een goed voetballende ploeg", aldus D'Haene voor de camera van Eleven Sports.

De Kortrijk-fans maakten zondagavond opnieuw hun intrede in het Guldensporenstadion, tot groot jolijt van hun aanvoerder. "Daarvoor speel ik voetbal! Zonder fans spelen, is echt niet leuk. We hebben dit seizoen nog enkele mooie thuiswedstrijden, waarin we hen iets willen teruggeven en zoveel mogelijk punten willen pakken."

Te beginnen woensdag, want dan komt met Antwerp alweer een topploeg over de vloer. De wedstrijd stond initieel gepland op tweede kerstdag, maar door een corona-uitbraak bij de Great Old werd de westrijd uitgesteld. "Totaal oneerlijk", gaf D'Haene aan. "Normaal zou Ritchie De Laet geschorst zijn tegen ons, maar nu kan hij wel gewoon meedoen. Dat klopt helemaal niet. Ach, in België kan blijkbaar alles."