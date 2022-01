Regisseur De Ketelaere loodst Club Brugge voorbij Kortrijk: "We kunnen niets meer laten liggen"

In het openingskwartier was het even zoeken voor en naar Charles De Ketelaere. Eens de motor was aangeslagen, was er geen houden meer aan. CDK imponeerde in het Guldensporenstadion en schotelde de winnende treffer voor aan Bas Dost.

"Union blijf maar winnen, dus we weten dat we niets meer kunnen laten liggen", vertelde Charles De Ketelaere na afloop bij Eleven Sports. "Van de voorbije jaren wisten we dat het hier altijd moeilijk is, meestal blijft het bij krappe zeges." Club Brugge verzuimde om de kansen af te maken, waardoor het tot de laatste seconde spannend bleef. Al kwam de verdiende zege voor blauw-zwart nooit echt in het gedrang. Daarvoor voetbalde de landskampioen aan een te hoog tempo voor de Kerels. "Ach, het belangrijkste is gedaan, maar natuurlijk hadden we meer moeten scoren." Het enige (geldige) doelpunt van de avond kwam er na een vlotte combinatie over de rechterflank. De Ketelaere liep slim diep, Vanaken gaf gepast mee. "Ik kwam plots helemaal vrij. Dan was het wachten op het juiste moment om de bal af te spelen naar Bas", beschrijft De Ketelaere de fase. Tot slot had De Ketelaere ook nog een compliment over voor Mats Rits, die moest depanneren op de rechterflank. "Mats is nu eenmaal een megaprof, die doet het altijd goed. Of we Lang gemist hebben? Iemand met zoveel kwaliteiten mis je altijd, maar nu moet hij vooral zichzelf verzorgen", besluit De Ketelaere.