Ruud Vormer herleeft onder Alfred Schreuder: "Lekker voetballen en belangrijk zijn"

Met een droge knal leek Ruud Vormer zijn ploeg in de eerste helft de weg te wijzen tegen KV Kortrijk, maar VAR Lawrence Visser zag hoe Bas Dost een voetje buitenspel stond. Uiteindelijk verliet Club Brugge het Guldensporenstadion zonder kleerscheuren.

Niets dan tevreden gezichten dus bij Club Brugge. Dat was zeker ook het geval bij Ruud Vormer, die sinds de komst van Alfred Schreuder nagenoeg alles speelt. En of het de aanvoerder van blauw-zwart deugd doet. "Eindelijk ben ik weer een beetje mezelf", gaf hij na afloop toe aan Het Laatste Nieuws. "Lekker voetballen en belangrijk zijn."

"Het klopt dat ik nu iets lager sta, maar het bevalt me zeker wel. Je komt iets vaker aan de bal en je hoeft niet meer altijd de hoeken in te lopen om belangrijk te zijn. Al moet ik toegeven dat het een verrassing was dat de coach me op die positie zette. Ik verkies nu ook die 'positie 6', al blijft de '8' ook wel lekker", knipoogde de Nederlander.

Komende week staan twee wedstrijden tegen AA Gent op het programma voor Vormer en co. En er staat nog een rekening open met de Buffalo's. "De laatste keer kregen we er een pak slaag. Hoeveel was dat weer: 5-1, 6-1? We zullen er klaar voor zijn", besluit Vormer.