Antwerp heeft aan furieuze start genoeg voor winst en tweede plaats op bezoek bij (alweer) inefficiënt Gent

AA Gent en Antwerp speelde op zondagnamiddag tegen elkaar in de Ghelamco Arena. Voor beide ploegen stond heel wat op het spel. Leverde dat ook spektakel op?

Door de zege van Union tegen Anderlecht kon Antwerp een flinke zaak doen in het klassement, terwijl Gent de kloof met de top-4 flink kon verkleinen. En dus was het voor beide ploegen alle hens aan dek. Bij Gent vervingen Lemajic, Kums en Nurio respectievelijk Bruno, Owusu en Opéri, Priske moest dan weer Manuel Benson missen - met Samatta werd voor een tweespitsensysteem gekozen.

Gemiste strafschop én toch voorsprong

Antwerp nam de match meteen in handen, maar de voorzetten van De Laet kwamen in eerste instanties niet tot gevaar. Op aangeven van de VAR kreeg The Great Old vervolgens al snel een strafschop vanwege handspel van Nurio Fortuna, maar Frey miste.

Sinan Bolat - de voorbije weken al een paar keer nadrukkelijk in de belangstelling van Turkse topclubs - was zo even de held van een furieus Gents publiek, maar enkele minuten later kon Yusuf met een lage schuiver alsnog voor de vroege voorsprong zorgen voor stamnummer 1.

Niet dat Gent niet probeerde overigens: tussen de linies opereerden ze vaak sterk, Hjulsager en Castro-Montes deden veel loopwerk en er kwamen ook een hele resem (slechte) voorzetten vanop de flanken richting Lemajic - Depoitre raakte niet fit, vandaar dat hij voorin de honneurs moest waarnemen.

Efficiëntie

Toen de aanvaller eens wél loskwam ... miste hij een grote kans door hoog over te trappen. Ook Hjulsager (in het blok bij Engels) en Castro-Montes (knappe redding van Butez) wisten de gelijkmaker niet te maken: 0-1 bij de soep.

Efficiëntie is al langer dan vandaag een belangrijk en heikel punt bij de Buffalo's en dat werd dus ook tegen The Great Old nog eens gedemonstreerd, want ook na de pauze was het in een steeds enerverender wordende tweede helft ook vaak net niet.

Tweede plaats

Vanhaezebrouck bracht met Odjidja nog wat extra creativiteit tussen de lijnen, maar pas in minuut 67 kwam er nog eens een hoge bal nog maar in de buurt van Lemajic: de eerste kon hij niet beroeren, de tweede kopte hij naast en even later trapte hij ook nog tegen De Laet, die ook handspel beging en tot grote onvrede van de thuisaanhang geen strafschop tegen kreeg.

Een doelpunt hing op zich wel in de lucht, maar niet voor het eerst dit seizoen kwam het er voor Gent niet uit - Ook Odjidja en die andere invaller Bruno misten nog opgelegde kansen. Zo laten de Buffalo's de kans liggen om nog te dromen van play-off 1, terwijl Antwerp minstens voor enkele uren op plek twee staat in de stand.