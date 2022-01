Coach en spelers blij na driepunter Antwerp: "Neen, de voorzitter nog niet gehoord" en "Als je naar het klassement kijkt ..."

Antwerp speelde niet zijn beste wedstrijd van het seizoen op bezoek bij AA Gent, maar het won wel en is zo (minstens voor even) tweede in de stand. Coach en spelers waren dan ook tevreden met het resultaat.

"Neen, ik heb de voorzitter nog niet gehoord", aldus coach Priske na de 0-1 bij Gent. "Offensief was het zeker niet onze beste wedstrijd, maar we hebben mentaliteit getoond en goed verdedigd."

"Complimenten aan mijn spelers, want ze hebben er alles aan gedaan om de nul te houden en de winst te pakken. Ook de invallers hebben ervoor gelopen en gevochten."

Zakelijke zege

"Het was een zakelijke zege, dat denk ik wel. We brachten goed voetbal in het begin van de wedstrijd, daarna werd het wat minder voetballend. We hebben de Antwerpmentaliteit bovengehaald. Onderliggen en toch met een clean sheet en drie punten naar huis, dat is goed", vulde Bjorn Engels aan.

En ook Birger Verstraete was een tevreden speler: "Het was zeker niet onze beste partij, maar ik zit hier liever met drie punten en een mindere wedstrijd. Als we naar het klassement kijken, dan is iedereen tevreden bij Antwerp."