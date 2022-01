Vanhaezebrouck kritisch op ref D'Hondt: "Ik ga er niets over zeggen ... Dat stoorde mij het meest" en "We zijn geen proefkonijnen"

AA Gent verloor in eigen huis met 0-1 van Antwerp. Achteraf was er ook wel wat te doen over de ref. Hein Vanhaezebrouck had er wel wat over te zeggen ...

"De wedstrijdleiding? Ik ga er niets over zeggen ...", opende Hein Vanhaezebrouck op de persconferentie achteraf.

Om vervolgens alsnog van wal te steken: "Wat mij het meest gestoord heeft – om er toch iets over te zeggen – is de manier waarop hij zo vaak het spel stillegt om een praatje te doen met die of met die of met die."

Toekomst

"Hij heeft vijf keer Birger Verstraete gewaarschuwd en dan pas geel gegeven. Het was geen vlotte wedstrijd. Natuurlijk probeer je als tegenstander de zaak af te breken. Het geval met Verstraete alleen duurde al twee minuten en dan krijg je er maar vier minuten bij, dat kan niet."

"Zijn beslissingen? We moeten dat respecteren. Maar in topmatchen moet je het tempo erin laten. We zijn geen proefkonijnen, dit is Gent tegen Antwerp, twee grote clubs die tempo willen maken en goede matchen willen spelen. Hij is nog jong, we moeten hem tijd geven en in de toekomst zal het wel beter gaan."