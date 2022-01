Vanhaezebrouck reageert na nederlaag tegen Antwerp: "Story van januari, misschien zelfs van het seizoen" en "Butez heeft verder niets moeten doen"

AA Gent had het leeuwendeel van de kansen tegen Antwerp, maar dat leverde uiteindelijk geen doelpunten of punten op.

"Dit is de story van januari, misschien zelfs de story van het seizoen", aldus Hein Vanhaezbrouck na de 0-1 nederlaag tegen Antwerp.

"We voerden niet uit in het begin wat we wilden doen. Verstraete en Nainggolan werden te weinig onder druk gezet. Vanaf minuut 1 moet je laten zien dat je wil meestrijden voor de eerste vier plaatsen en dat hebben we niet gedaan."

Inefficiëntie

"Naar het einde van de eerste helft toe zijn we kansen beginnen krijgen. De trap van Castro-Montes is er eentje die er maar twee keepers in België uithouden, maar het is het enige dat Butez heeft moeten doen."

"Alle andere grote kansen, gingen erover, ernaast, in het blok, te lang gewacht, … dit gebeurt met ons wel vaker. Zo laten wij punten liggen en als je dat al zo vaak hebt gedaan, dan wordt het heel moeilijk om bij de top-4 te kruipen. Antwerp had minder kansen, maar scoorde wél."