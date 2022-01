"Ga je helpen zoeken misschien?": Vanhaezebrouck over mogelijke aanvallende versterking op transfer deadline day

AA Gent kon ook tegen Antwerp niet scoren en verloor met 0-1. Efficiëntie is al een tijdje een probleem bij de Buffalo's en dus is de vraag: moet er niet extra kwaliteit bijkomen?

"Of we Depoitre misten? Natuurlijk, dat zal iedereen zeggen dat we hem misten", aldus Vanhaezebrouck na de wedstrijd.

"Maar ik vind dat Lemajic echt wel zijn wedstrijd heeft gespeeld. Het is jammer dat hij niet kon scoren, maar soms moet je andere dingen kiezen."

Kwaliteitsinjectie?

"Depoitre had pas twee keer meegetraind en ondervond zaterdag een lichte reactie. Er is niets extra ontdekt, maar het gevoel was niet zeker. Woensdag? Het zal snel woensdag zijn."

Tissoudali komt terug van de Afrika Cup, maar misschien moet er toch nog iets bij voorin? "Een kwaliteitsinjectie vooraan? Ga je helpen zoeken dan? We hebben nog een dag voor het sluiten van de wintermercato", aldus nog de coach.