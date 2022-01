Storm ontpopt zich in slotminuut tot matchwinnaar en bezorgt KV Mechelen gevleide zege bij Standard

Standard wilde na een 5 op 9 die lijn doortrekken, bij KV Mechelen waren ze ook wel gebrand op nog eens een zege nadat het door corona geteisterd werd. Een gelijkspel leek in de maak. Daar zouden ze bij Standard al niet tevreden mee geweest zijn, de 1-2 van Storm was voor de Rouches nog pijnlijker.

Eerste wapenfeit uit de wedstrijd was dat de bal niet op de stip ging voor handspel van Dussenne. Voorts voetbalde KV Mechelen het meest vanuit de opbouw en eiste het aanvankelijk ook de bal op. In de zone van de waarheid was het aanvankelijk niet scherp genoeg om kansen te creëren, een probleem dat ook vorige week tegen Anderlecht vastgesteld kon worden.

En Standard? Dat groeide in de wedstrijd, kon vervolgens KV Mechelen toch voor korte periodes tegen het eigen doel plakken en werd na ruim twintig minuten ook gevaarlijker. Met Cafaro die één van de toonaangevende spelers was. De Fransman had een aardige plaatsbal in huis, Coucke ranselde 'm uit zijn kooi. Vlak voor rusten trof Cafaro wél raak met een knappe volley: de 1-0 was logisch en verdiend.

Daarom was het ook zo'n koude douche voor de thuisploeg dat kort na de koffie alles weer te herdoen was. Na een doorsteekpass van Shved trof Mrabti overhoeks raak: 1-1. Het spelbeeld leek nu weer op het begin van de eerste helft, maar Standard zette toch nog een keertje aan. Coucke had een schitterende save in huis op een schot van dichtbij van Raskin en verwerkte ook een botsende vrije trap van Cafaro prima.

Het gevaar kwam echter niet langer uitsluitend vanuit één richting. Shved kwam aan de overzijde tot een schot van in het strafschopgebied, Bodart bracht redding met zijn been. In het laatste wedstrijddeel lieten beide ploegen na om hun momenten te grijpen, tot Storm toonde hoe het wel moest. Zijn schot in de korte hoek laat Standard met een kater achter.

