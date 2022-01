UPDATE: en daar is de tweede Standard-speler die naar STVV trekt

De uitleenbeurt van Joao Klauss (24) wordt per direct stopgezet. De Braziliaanse spits vertrekt na net geen 50 officiële matchen aan de boorden van de Maas.

UPDATE 16u45: zoals verwacht maakt Joao Klauss het seizoen uit bij STVV. Hij wordt voor de rest van het seizoen geleend van Hoffenheim, die eerder op de dag de huurovereenkomst met Standard stopzette. Klauss moet de ploeg van Bernd Hollerbach wat meer balvastheid en stootkracht geven.

𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 ✍️ l João Klauss versterkt voorhoede van geel-blauw 🇧🇷



Braziliaanse klasse erbij! STVV heeft opnieuw meer mogelijkheden voorin met de komst van de João Klauss De Mello 😍



🟡🔵 — STVV (@stvv) January 31, 2022

De Braziliaanse spits maakte vooral in zijn eerste maanden indruk bij de Rouches. Klauss had een groot aandeel in het bereiken van de finale van de Croky Cup. Dit seizoen liep het veel minder vlot voor Klauss, die de voorbije twee weken naast de selectie van Elsner viel.

Na negen doelpunten en tien assists in 47 officiële matchen komt er een einde aan het avontuur bij Standard. Hoffenheim en Standard hebben beslist om de uitleenbeurt per direct te beëindigen. Naar alle waarschijnlijkheid trekt hij naar STVV.