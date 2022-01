Luka Elsner: "Dit is de meest frustrerende nederlaag sinds ik trainer ben van Standard"

Standard liet zich zondagavond in de slotminuten verrassen tegen KV Mechelen (1-2). Luka Elsner is er het hart van in. Zijn spelers leken de laatste speeldagen immers net beter bezig.

"Gezien de kwaliteit die we brachten in onze eerste helft, is de ontgoocheling nog groter", erkent een teleurgestelde Luka Elsner. "Ik denk dat we één van onze beste helften gespeeld hebben. De voorsprong was verdiend en had misschien nog groter kunnen zijn. Na de pauze hebben we de tegenstander te veel kansen gegeven om terug te komen. De gelijkmaker viel te gemakkelijk en deed ons pijn."

Nadien zat de 2-1 er ook nog wel in. "We hadden nadien nog twee enorme kansen om het laken naar ons toe te trekken. Er was de situatie waarbij Mehdi Carcela met zijn neus voor doel stond. We hadden voldoende kansen om de wedstrijd te winnen. Dit is zeer moeilijk te accepteren. Het is de meest frustrerende nederlaag sinds ik trainer ben van Standard. De spelers zaten echt goed in de match."

Ik denk dat we op de goede weg zijn

In plaats van 2-1 werd het op het einde nog 1-2. Een enorme opdoffer voor een Standard dat net aan de beterhand leek. "Na de gelijkmaker van Mechelen kwam het fysieke aspect bovendrijven. We moeten hier geen al te negatieve conclusies aan verbinden. Ik hoop dat we deze nederlaag snel kunnen rechtzetten, want ik denk dat we op de goede weg zijn."

Daarnaast geeft de trainer van de Rouches nog iets anders mee: het einde van de transferperiode mag er nu echt wel aankomen. "Ik verlang naar 1 februari. Alle discussies over met welke spelers ik aan de slag kan gaan, zullen dan achter de rug zijn."