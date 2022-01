Carcela vond dat Standard verdiende te winnen: "Ik had match moeten dooddoen, heb soms indruk dat alles tegenzit"

Standard zag KV Mechelen op Sclessin in de slotminuten de zege pakken. Mehdi Carcela was van oordeel dat het Standard was dat verdiende te winnen op de 25ste speeldag van de Jupiler Pro League.

Prima gespeeld, teleurstellend dat de beloning niet volgde: dat was de teneur bij heel Standard na de zure thuisnederlaag tegen KV Mechelen. Ook bij Mehdi Carcela, die zelfs met een gelijkspel geen genoegen had genomen. "We verdienden om te winnen. Het was een goede wedstrijd van ons met verschillende kansen. In de tweede helft zijn we een beetje te veel ingezakt. Het is een ontgoocheling."

Uit de afgedwongen kansen had Standard inderdaad zeker meer dan één keer kunnen scoren. "We hadden de match moeten dooddoen. Ik had dat zelf zeker moeten doen, na die pass van Jackson Muleka, maar ik was verrast", keek de invaller ook naar zichzelf. "Ik heb soms de indruk dat alles tegenzit. Maar we moeten het hoofd omhoog houden en denken aan de volgende match."

De nieuwkomers brengen al veel bij

Carcela wil niet dat deze nederlaag het gemoed al te zeer aantast. "We hebben nog vertrouwen voor het vervolg van het seizoen", benadrukt Carcela. "De nieuwkomers brengen al veel bij. Ze zijn snel geïntegreerd, vooral Mathieu Cafaro, die voor zijn komst 1A nochtans niet kende."