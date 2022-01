Storm heeft weinig tijd nodig om verschil te maken: "Gevleide overwinning, maar die kan dubbel zo veel deugd doen"

Nikola Storm blijft een gevaar voor alle tegenstanders, hoe weinig tijd hij ook krijgt. Op Sclessin viel de linkerflankspeler pas een kwartier voor tijd in, omdat hij nog steeds de naweeën ondervindt van zijn coronabesmetting. Het doel weet Storm wel nog altijd staan.

In de slotfase van een wedstrijd de matchwinnaar kunnen zijn, dat blijft genieten. "Het doet deugd om beslissend te zijn en hier nog te winnen. Het leukste is om de ploeg aan punten te helpen. Drie punten op Standard, dat is altijd een heel goed resultaat."

Zeker na een voor KVM behoorlijk moeilijke partij. "We kenden een moeilijke start. Na ons eerste doelpunt kwamen we weer in ons spel. Het is een gevleide overwinning, maar die kan wel dubbel zoveel deugd doen." De nochtans welbekende Storm-actie leverde weer resultaat op. "Je weet als je naar binnenkomt dat de verdediger zijn voet gaat zetten. Je anticipeert daarop en je weet dat de ruimte er is om door de benen te trappen."

Goede zaak in klassement

In het klassement doet Malinwa hierdoor een uitstekende zaak: het staat stevig op plek 7 en heeft nog wat achter de hand. "We hebben nog minstens één match, misschien twee matchen te goed. We hebben een goede stap gezet, laat ons hopen dat we dat volgende week kunnen doortrekken."

Voor heel KV Mechelen is het van groot belang dat zijn topschutter gauw heel wat meer minuten op het veld kan doorbrengen. "Natuurlijk is het nog een beetje zoeken waar ik fysiek sta. Ik merkte de voorbije anderhalve week wel dat ik het moeilijk had, ook op training. Na de eerste trainingen was ik stikkappot. Ik voel dat ik nu de trainingen veel beter begin te verteren."