Wat beweegt er nog bij KV Mechelen op de transfer deadline day? "Of Klauss gaat komen, daar twijfel ik sterk aan"

Van João Klauss geen spoor in het treffen tussen Standard en KV Mechelen. Dat KV hem op 'transfer deadline day' binnenhaalt, hoeft dat zeker niet te betekenen. Wouter Vrancken betwijfelt of de Braziliaan de vervanger van Ferdy Druijf gaat worden.

Op het veld heeft KV Mechelen de maand januari alvast goed afgesloten: het won met 1-2 bij Standard. Krijgt dat een vervolg met nog een transfer op de laatste dag van de transferperiode? "Het bestuur is daar achter de schermen mee bezig. Wij moeten op het veld onze job doen", houdt Hugo Cuypers, die dus in het winnende kamp zat na zijn eerste officiële wedstrijd op Sclessin, zich op de vlakte.

Cuypers en Storm vertrekken niet

Cuypers voetbalt zich dit seizoen wel in de kijker en hetzelfde geldt voor Nikola Storm. Zoekt één van hen nog andere oorden op? KV Mechelen liet deze winter immers al enkele spelers gaan. "Voor mij gaat dat niet gebeuren. Een vertrek is niet aan de orde", sluit Cuypers het volledig uit. Eenzelfde geluid is te horen bij Storm. "KV Mechelen is een heel leuke club, ik heb er geen nood aan om ergens anders aan de slag te gaan."

© photonews

Offensief mag er nog wel wat bijkomen, want Cuypers is de enige overgebleven spits. João Klauss werd met KVM in verband gebracht. "Omdat wij interesse in hem hadden, waren ineens ook andere ploegen geïnteresseerd en daardoor belandde hij bij Standard", rakelt Wouter Vrancken nog eens op. "Voor mij is Klauss een interessant type. Maar of hij naar ons gaat komen, daar twijfel ik sterk aan."

Vrancken blikt terug op samenwerking met Druijf

Omdat Klauss financieel onhaalbaar is? "Van financiën weet ik niets, daarvoor moet je bij andere mensen zijn", lacht Vrancken, die ook nog eens terugkwam op het vertrek van Druijf. "Hij schatte realistisch in dat Cuypers eerste spits is. Zijn moederclub AZ vindt dat Druijf dan ook in Alkmaar tweede spits kan zijn. En misschien gebeurt op de laatste transferdag nog wat, want hij hoopt ergens te geraken waar hij minuten kan maken."

© photonews

Ondanks de mindere speelkansen voor de Nederlander heeft Vrancken vooral positieve woorden over voor Druijf. "Ik begrijp hem zeker, ik heb een heel goed contact met Ferdy. Vorig seizoen paste hij zich goed aan aan onze manier van spelen. Dit seizoen is hij door omstandigheden niet op niveau geraakt. Je komt terug, een kwetsuur gooit roet in het eten: dan is het moeilijk om weer op gang te geraken."