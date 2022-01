Flauwe kelderkraker eindigt met beginscore en daar schieten Seraing en Eupen weinig mee op

Seraing en Eupen hebben er geen spetterende match van gemaakt. De eerste helft begon beloftevol, maar het niveau zakte vrij snel weg. De tweede helft werd een maat voor niets en de 0-0 bleef op het bord staan.

Een wedstrijd die voor beide ploegen cruciaal was. Seraing pakte vooraf 3 op 24 op en Eupen 1 op 18. Seraing begon het best aan de partij en Eupen leek heel ver terug te plooien, maar ineens was daar nieuwkomer Müsel, die voorlangs schoot. Even later zorgde Agbadou weer voor Eupens gevaar. Veelbelovend begin, dat echter geen vervolg kreeg.

Müsel was nog een paar keer gevaarlijk, maar de beste kans was toch voor Mikautadze, die zijn goeie inzet gestopt zag door doelman Nurudeen. Seraing liet Eupen komen om op de counter te kunnen spelen met hun twee snelle spitsen. Maar voor twee ploegen die beiden moesten winnen, was het wel wat te weinig.

Eupen had steriel overwicht. Pijnlijk, want de Oostkantonners moesten absoluut winnen gezien het programma van de komende weken. Seraing heeft immers vertrouwen opgedaan en Eupen zit in een negatieve spiraal.

De tweede helft bleek een maat voor niets. Amper kansen die naam waardig en weinig goed voetbal. Het werd ook bitsiger en Nadrani mocht blij zijn dat invallersscheidsrechter Staessens - Kevin Van Damme moest geblesseerd in de kleedkamer blijven - hem slechts beloonde met geel na tussenkomst van de VAR.

Het was zowat het opwindendste wat er gebeurde in die tweede helft. Beide ploegen mogen zich terecht zorgen maken...