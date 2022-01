Gegeerd wild op de transfermarkt: Emmanuel Agbadou laat zich uit over zijn toekomst

Emmanuel Agbadou gooit hoge ogen in onze vaderlandse competities. De verdediger van Eupen kan op interesse rekenen van meerdere clubs.

Eupen speelde dit weekend 0-0 gelijk tegen Seraing. De Panda's konden niet scoren en mochten vooral hun rots in de branding Emmanuel Agbadou bedankten dat Seraing niet tot scoren kwam. De Ivoriaan redde namelijk twee ballen van de lijn.

"Ik ben eerlijk gezegd niet blij met dit gelijkspel. We kwamen naar hier voor drie punten en keren terug met maar eentje. We moeten het ermee doen en blij zijn dat ook Zulte Waregem gelijk gespeeld heeft", klinkt het bij Agbadou.

Na een kanonstart in de competitie, is Eupen helemaal teruggezakt in de competitie tot de 14e plaats. "We scoren te weinig. Als we willen winnen, moeten we vaker scoren en aanvallend de oplossing vinden", denkt de centrale verdediger.

Toekomst

Verschillende Engelse, Franse én Belgische clubs volgen Agbadou en willen hem misschien wel binnenhalen. "Maar deze winter vertrek ik niet bij Eupen. Dat zou niet eerlijk zijn van mijn kant om nu de ploeg te verlaten. Eupen heeft me vertrouwen gegeven terwijl veel andere clubs me niet wilden. Dus nu wil ik de club dan ook helpen om er alles aan te doen om het behoud veilig te stellen", besluit Agbadou.