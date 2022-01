Charleroi blijft in het spoor van de top vier: vroeg doelpunt van Zaroury volstaat voor drie punten op Stayen

Oogstrelend was het niet, maar Charleroi weet weer wat winnen is. Op bezoek bij STVV volstond een vroege goal van Zaroury voor de drie punter. STVV ging na de pauze op zoek naar de verdiende gelijkmaker. Dichter dan een vrije trap van Koita op de staak kwamen de Kanaries niet.

STVV werd de voorbije weken geprezen voor de stabiele defensieve organisatie. Zo was slot op de Truiense deur Toni Leistner outstanding eerder deze week tegen Antwerp. Uitgerekend de Duitser ging in de openingsfase in de fout. De aanvoerder van de Kanaries verkeek zich op een lange bal, Zaroury verschalkte de uitgekomen Russo met een kopballob. Slim en lucide van de dribbelkont van de Zebra's. De inleiding van een dolle avond op Stayen? Toch niet.

Charleroi dicteerde de wet, zonder noemenswaardige kansen bij elkaar te voetballen. Bij STVV ontbrak het aan precisie en ideeën om de stevige organisatie uit verband te spelen. Mocht u eraan twijfelen: een goeie Shinji Kagawa is meer dan welkom.

De fans werden bij hun terugkeer in het stadion niet verwend. Na twintig minuten was het eerste gefluit al hoorbaar, overschot van gelijk hadden ze. Charleroi-doelman Kamara moest geen bal raken in de eerste helft, verder dan enkele wilde afstandsschoten kwam STVV niet.

Gretig STVV

Bernd Hollerbach voerde een dubbele wissel door tijdens de rust. Koita kwam Cacace aflossen, Konaté (pas terug van de Afrika Cup) verving Reitz. Het gaf STVV meteen meer schwung. Toch was het ei zo na Charleroi dat de voorsprong verdubbelde. Van Cleemput verlengde tot bij Bessilé, die snoeihard op de staak knalde.

De reactie van een gretiger STVV volgde op het uur: Brüls bediende Hara. De Japanner knalde venijnig op doel, Kamara moest alle zeilen bijzetten. STVV rook bloed en ging op zoek naar de stilaan verdiende gelijkmaker. De ingevallen Koita borstelde een vrije trap schitterend over de muur, maar het leer spatte uiteen op de paal.

In het slotkwartier zette STVV alles op alles. Charleroi, waar Heymans zijn debuut mocht maken, sprong heel slordig om met de geboden ruimte. Op een van de vele tegenstoten trof ook Tchatchoua het doelkader nog. Na vier wedstrijden zonder zege kon Charleroi nog eens aanknopen met een al bij al gevleide driepunter. De Zebra's naderen zowaar opnieuw tot op twee punten van Anderlecht, het nummer vier in de stand.