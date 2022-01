Aboubakary Koita (STVV) ziet gelijkmaker op paal stranden: "Zou verdiend zijn geweest"

Na twee thuisoverwinningen op rij ging STVV tegen Charleroi onderuit. In de eerste helft speelden de vermoeide Kanaries ondermaats. Na enkele wijzigingen ging het na de koffie stukken beter. De beloning bleef evenwel uit.

Vlak voor de pauze kwam Durkin de geblesseerde Hashioka aflossen. Tijdens de rust gooide Hollerbach met Konaté en Koita nog twee frisse krachten in de strijd. Het loonde, want STVV kwam een stuk gretiger voor de dag in het tweede bedrijf. "In de eerste helft hadden we het moeilijk, volgens mij speelt de snelle opeenvolging van wedstrijden daar zeker een rol in", aldus Koita.

In de tweede helft was Aboubakary Koita nog het dichtst bij de wellicht verdiende gelijkmaker. De van Waasland-Beveren overgekomen pingelaar knalde een vrije trap op de paal. "Het is jammer, want we verdienden dat gelijkspel. Toch moeten we de hoofden omhoog houden voor de volgende wedstrijden. De coach heeft 35 punten vooropgesteld, die gaan we proberen te halen", besluit Koita. Met nog negen wedstrijden te spelen tellen de Kanaries 28 punten. Volgende week gaan Koita en co op bezoek bij KV Kortrijk.