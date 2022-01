Antwerp-huurling gaat door het lint na aanhoudende kritiek eigen fans: "Nog nooit meegemaakt"

Vier op zes haalde STVV tegen Seraing en Antwerp, maar tegen Charleroi liep het vooral in de eerste helft heel wat stroever. De Truiense fans lieten al vanaf minuut twintig hun ongenoegen blijken. Vooral één speler moest het keer op keer ontgelden.

Nee, Junior Pius speelde niet de meest secure partij uit zijn carrière. Integendeel. De huurling van Antwerp is allerminst de publiekslieveling op Stayen, maar vrijdag werd het bij momenten te gortig. Na het laatste fluitsignaal liepen de frustraties dan ook hoog op. Bij quasi elke baltoets werd Pius getrakteerd op gefluit.

Tijdens de wedstrijd liet Bernd Hollerbach zijn ongenoegen al blijken aan de kritische fans, na de wedstrijd ging assistent Dennis Schmitt verhaal halen. Ook Junior Pius kon zich niet inhouden. Hij stapte naar de Truiense harde kern en legde het hand ostentatief achter het oor, waarna hij hen trakteerde op een middelvinger. Bovendien zou hij gespuugd hebben in de richting van de fans.

Na de wedstrijd kwam Hollerbach terug op de conflicten. "Ondertussen zit ik 32 jaar in het voetbal en ik heb nog nooit meegemaakt dat fans het zo op één speler gemunt hebben. We zijn in shock, want dit helpt ons allerminst vooruit. Het zijn enorm zware weken geweest, dus meer dan ooit moeten we er samen voor gaan."