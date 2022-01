Daan Heymans debuteert meteen bij Charleroi: "Moeilijk om Venezia te verlaten"

Charleroi had genoeg aan een vroeg doelpunt van Zaroury om de drie punten mee te nemen uit Stayen. Een welgekomen driepunter voor de Zebra's, na vier wedstrijden op rij zonder zege. Bij de Carolo's mocht Daan Heymans debuteren.

De Kempenaar kwam doelpuntenmaker Zaroury iets voorbij het uur aflossen. Evident was het niet, want Heymans ruilde nog maar een paar dagen eerder Venetië in voor het Zwarte Land. "Het was voor mij toch wel een moeilijke keuze om Venezia te verlaten, maar tegelijkertijd is Charleroi een heel leuke uitdaging. Toen ik bij Venezia tekende, ging ik ervan uit dat het Serie B zou worden. Uiteindelijk promoveerden we naar de Serie A."

"Ik maakte er onvergetelijke momenten mee, zoals mijn debuut op Napoli. Ik heb er tien wedstrijden kunnen spelen, waarin ik scoorde en een assist gaf. De concurrentie was er gewoonweg te groot geworden, dus het was tijd om elders weer aan spelen toe te komen."

Heymans maakte het laatste halfuur rond op Stayen. STVV ging met man en macht op zoek naar de gelijkmaker, maar Charleroi speelde te slordig om de wedstrijd op slot te gooien. "We hadden op de counter genoeg mogelijkheden om de 0-2 te maken. Dat gebeurde echter niet, waardoor je onder die druk blijft spelen. Maar we hebben gevochten en pakten uiteindelijk toch die drie punten mee."