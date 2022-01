Javier Torrente haalt uit naar de scheidsrechters, maar vooral de VAR moet het ontgelden: "De VAR moet ook zijn verantwoordelijkheid nemen"

Volgens Javier Torrente zit Beerschot de laatste weken in de hoek waar de klappen vallen door scheidsrechterlijke beslissingen al moet de VAR ook zijn verantwoordelijkheid pakken volgens hem.

"De laatste weken beginnen de foutjes van de scheidsrechters wel belangrijk te worden in de eindafrekening", begon Torrente zijn betoog over de arbitrage. "Woensdag werd een duidelijke strafschop op Dom ook niet gefloten en voor het tweede tegendoelpunt is er ook een fout met twee voeten vooruit die niet wordt afgestraft."

In het begin van de wedstrijd kreeg Laurens De Bock de bal op de hand in het strafschopgebied. Een bijna identieke fase gebeurde bij Beerschot en de bal ging wel op de stip voor Zulte Waregem. De Bock reageerde na de wedstrijd ook op deze fase. "Als je de twee fases bekijkt dan had mijn handspel inderdaad ook wel een strafschop kunnen zijn. Het waren situaties die voor discussie vatbaar waren."

Volgens Javier Torrente is er geen discussie. Want beide fases moeten op dezelfde manier geïnterpreteerd worden. "Vandaag krijgen we voor twee identieke handsballen twee verschillende beslissingen. We worden daar zeker niet beloond. Het is niet de bedoeling om alle schuld op de scheidsrechter te schuiven, want de VAR moet ook zijn verantwoordelijkheid nemen. Dat is de laatste tijd niet gebeurd in ons voordeel."