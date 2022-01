Cercle Brugge weet na mooie reeks opnieuw wat verliezen is: "Het is zuur"

Na vier overwinningen op rij heeft Cercle Brugge opnieuw een wedstrijd verloren. Tegen KV Oostende werd het 0-1 voor de Kustboys na een doelpunt van Maxime D'Arpino. Hij scoorde met een heerlijke vrije trap.

Hannes Van der Bruggen, de kapitein van Cercle Brugge, was uiteraard teleurgesteld na de wedstrijd. "Het is jammer dat onze reeks door deze wedstrijd gebroken wordt", legde Van der Bruggen uit bij Sports Late Night.

Door deze nederlaag staat Cercle Brugge nu op de achtste plaats in het klassement. "Ik heb niet het gevoel dat we vandaag hoeven te verliezen. We hebben kansen gehad en ik heb niet het gevoel dat ze veel aan onze goal waren, buiten de vrije trap, dus het is zuur", aldus Van der Bruggen.