Anton Tanghe na mooie overwinning op het veld van Cercle Brugge: "Misschien wat onverwacht, maar gevochten tot het einde"

KV Oostende heeft zaterdagavond een mooie overwinning geboekt op het veld van Cercle Brugge. Het werd 0-1 na een schitterende vrije trap van Maxime D'Arpino. KV Oostende-verdediger Anton Tanghe was dan ook zeer tevreden.

Hij gaf meer uitleg over de overwinning bij Het Laatste Nieuws. "We wisten dat het een moeilijke wedstrijd ging worden, want Cercle Brugge was aan een fantastische reeks bezig. Deze zege is dus misschien een beetje onverwacht, maar we hebben gevochten tot het einde", legde Tanghe uit.

Door deze zege heeft KV Oostende opnieuw wat meer ademruimte in het klassement, maar Tanghe wilt meer. "Komende zaterdag staan we voor een rechtstreeks duel tegen OH Leuven. We zijn op de goede weg en gaan dan ook vol voor de 6 op 6", aldus de verdediger van de Kustboys.