Terwijl Dewaest van POII spreekt, klinkt het bij OHL-coach Marc Brys heel wat anders: "Alleen bezig zijn met lijfsbehoud"

Zeven op negen voor OHL na de zege tegen Racing Genk. We leken na een intense en aangename pot voetbal af te stevenen op een wellicht billijk gelijkspel, maar er viel voor de Leuvenaars in de slotminuut nog een appel uit de kast.

Zoals het een huurling betaamt, bleef Sory Kaba stoïcijns vanop de strafschopstip. OHL-coach Marc Brys was na afloop 'superblij' met de zege, maar moest toegeven dat zijn team het lastig had tegen tien Genk-spelers. "We zijn natuurlijk geweldig goed begonnen aan de wedstrijd. Het plan was om via hun middenveld te infiltreren, wat heel goed lukte. Anderzijds was het, zelfs tegen tien mensen, constant alle hens aan dek bij ons."

"Racing Genk beschikt over zoveel offensieve kwaliteit. Zij kunnen op verschillende manieren gevaar creëren: met kracht, op snelheid, op de tegenaanval... We hebben een extreem grote kansen gekregen, dus laat ons eerlijk zijn: die late overwinning viel uit de lucht."

En zo staat OHL plots zowaar op amper twee punten van Racing Genk, dat op de achtste plaats kampeert. Sébastien Dewaest gaf aan dat de play-offs halen zijn persoonlijk doel is. Zover wil Marc Brys absoluut niet gaan. "Top acht? Ik ben vooral met het lijfsbehoud bezig. Ik denk dat je pas met 42 punten écht zeker bent van redding. We hadden er 36, nu 33 (doelend op de wedstrijd tegen KV Mechelen, red.). In onze situatie moeten we zeker niet te ver vooruitkijken. Vooral bescheiden blijven en hard werken, daar draait het om."