Bernd Storck baalt na 'extreme' match: "Zuur dat de ref de wedstrijd beslist"

Racing Genk legde tegen OHL een betere prestatie op de mat dan afgelopen zondag, maar bleef finaal zonder punten achter. De manier waarop laat alweer een wrange nasmaak achter. Net als op bezoek bij Union gaf Racing Genk woensdag de match uit handen na een late en discutabele strafschop.

"Het is heel moeilijk om te verwoorden hoe ik me voel na deze heel extreme partij voetbal", stak Bernd Storck zijn analyse van wal. "We komen heel snel achter. Wat er misliep? Dat hebben jullie zelf gezien, ik ga mijn spelers hier niet afmaken. Lucumi ging in de fout, maar speelde daarna erg sterk. En in het centrum lieten we onze man lopen, maar vergeet ook niet dat we daarvoor al hadden kunnen scoren."

Niet veel later sloeg het noodlot opnieuw toe voor Genk. "Na vijftien minuten speelden we onze kapitein (Heynen, red.) kwijt tegen een sterk OHL. Ik vond dat mijn team het echt goed deed daarna. Tijdens de rust hebben we bijgestuurd omdat we iets comfortabeler wilden zijn in balverlies. We gaven na rust ook weinig weg."

Een punt over de streep trekken, zou je denken. Toch niet. In de slotminuut riep de VAR Bert Put naar het scherm voor hands van Cuesta. Strafschop was het verdict. Onterecht, aldus Bernd Storck. "Akkoord, het is tegen zijn arm. Maar voor mij was dit een natuurlijke beweging en bijgevolg geen strafschop. Althans, zo heb ik het geleerd... Maar ik weet dat er andere specialisten zijn. Het is zuur en ontzettend jammer dat niet een van beide ploegen, maar de ref deze wedstrijd beslist heeft. Dit verdienden de ploegen niet, want het was een heel interessante match tussen twee teams die vol voor de drie punten gingen. De ref was het middelpunt van de belangstelling, en dat vind ik een vreemde zaak", besluit de Duitse T1 van Racing Genk.