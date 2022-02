Genk "voelt zich bestolen" en laat dat duidelijk merken: "Gezien de globaal weinig 'faire' leiding"

KRC Genk werd gisteren door OH Leuven helemaal uit play-off 1-koers geslagen. De Genkies moesten in de slotfase nog een penalty toestaan en dat is hard aangekomen. Zo bleek ook uit het wedstrijdverslag op hun site.

"Bestolen in Leuven", is de titel van het verslag. Daarin wordt op het einde toch een sneer gegeven richting de wedstrijdleiding. De penalty die ze tegenkregen vonden ze maar licht.

"Een pluim voor de inzet, bijna 80 minuten met 10 tegen 11, maar meer dan een punt was ons niet gegund. Er was ons zelfs niks gegund. Want op aangeven van de VAR ging ref Put nog een van dichtbij tegen de arm van Cuesta aangeschoten bal bekijken. En ja hoor: net als in Union ging de bal op de stip en verloren we nog met 2-1. Zuur, bitter. En gezien de globaal weinig 'faire' leiding, voelt het aan alsof we bestolen zijn. Dit verdienden we niet", klinkt het.