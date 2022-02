Sébastien Dewaest (ex-Genk) wint match in match van Paul Onuachu: "Verbazend dat hij nog steeds in België voetbalt"

OHL won woensdag in extremis de inhaalmatch tegen Racing Genk. Match in de match was het duel tussen Sébastien Dewaest en Paul Onuachu. De verdediger van OHL gooide alles in de strijd en neutraliseerde de Gouden Schoen.

Reken maar dat er bij de late zege van OHL revanchegevoelens aan te pas kwamen bij Sébastien Dewaest. De 30-jarige verdediger werd persona non grata bij Racing Genk, maar is dit seizoen niet meer weg te denken uit het Leuvense elftal. "Ik hou van dit soort duels", lachte Séba in de mixed zone. "Ik ken Onuachu natuurlijk al veel langer, voor mij is hij een van de beste spelers in deze competitie. Het verbaast me dat hij nog steeds niet vertrokken is." De ex-speler van Racing Genk vocht stevige duels op met Paul Onuachu, die geen centimeter vrijheid kreeg. Verloor Dewaest dan toch eens een duel, dan beging hij een kleine overtreding, al dan niet opgemerkt door Bert Put.

Dewaest zag hoe OHL na een kwartier al op een 1-0-voorsprong stond tegen tien Limburgers. "Toch bleef het altijd opletten voor hun snelle omschakeling. De eerste twintig minuten hebben we het doorgaans erg lastig om in de wedstrijd te geraken, gelukkig was dat vanavond anders. Het was het ideale scenario voor ons. Akkoord, ook zij kregen kansen,onder meer met die bal van Bongonda op de lat. Toch is dit alles bij elkaar een verdiende zege voor ons."

Zo pakt OHL na de pijnlijke nederlaag op bezoek bij Beerschot zeven op negen. Plots lijkt de fusieploeg nog een woordje te kunnen gaan meespreken voor de play-offplaatsen. Sébastien Dewaest: "Tja, blijkbaar hebben we nog een wedstrijd achter de hand he (doelend op de wedstrijd tegen KV Mechelen, red.). We zullen zien wat daar de uitkomst van gaat worden. Met drie punten erbij, mogen we ambitieus zijn. Het is geen geheim dat we beter wilden doen dan vorig seizoen. Mijn persoonlijk doel is duidelijk: ik wil met OHL in die top acht finishen."