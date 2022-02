Eind goed, al goed voor OHL, maar... "Ik kon De Sart wel de nek omdraaien"

OH Leuven zocht een scorende spits tijdens de wintermercato. Blijkbaar heeft Sory Kaba dat persoonlijk genomen en heeft hij het op zich genomen te bewijzen dat hij die rol perfect kan invullen.

Tegen Genk scoorde Kaba twee keer en de matchwinner op penalty. Die moest hij echter twee keer nemen. "Toen de ref zei dat die eerste penalty niet telde, kon ik De Sart wel de nek omwringen", knipoogde hij. "Hij spurtte te vroeg de zestien in hé. Maar goed, het liep goed af. We moeten durven op de top acht mikken, want stilaan mogen we toch naar boven kijken."

Kaba zat in januari op de Africa Cup. “Maar ik ben er in frisse toestand van teruggekeerd. Ik heb me in Kameroen goed verzorgd en kon dus snel aanpikken bij mijn club. Ik scoor nu drie wedstrijden op rij. Vier stuks, dat tikt lekker aan en is uitstekend voor het vertrouwen.”