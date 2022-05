Fenomenale Thibaut Courtois helpt Real Madrid knotsgekke campagne te bekronen met Champions League-winst!

Real Madrid had al een knotsgekke campagne afgelegd om in de finale van de Champions League te geraken. Nog één opgave, bleef over: het afmaken in de eindstrijd. Dat lukte mede dankzij een fenomenale Courtois.

Het aanvangsuur van de Champions League-finale was precies 21u36, niet 21u zoals het voorzien was. Omdat Liverpool-fans lang vastgeraakten aan de ingang van het stadion en een deel van hen zonder ticket over hekken kropen. Het was dus volop geduld tonen voor de hoogmis van het kampioenenbal. Eens de aftrap gegeven, kreeg het Stade de France het te verwachten spelbeeld: hoge druk van een dominant Liverpool.

© photonews

Real deed niet veel meer dan wat lange ballen trappen en rekenen op zijn doelman met wereldklasse onder de lat. Die toonde Thibaut Courtois ook opnieuw. Zijn reflex op een intikker van Salah was al schitterend, de redding op het schot van Mané buitengewoon! Zo tikte Courtois de poging van de Senegalees tegen de lat.

Uitleg nodig voor afkeuren doelpunt Benzema

Met de rust in zicht dook Real toch plots op aan het doel van de tegenstander, na een goede kapbeweging van Benzema. Die had nadien wat tijd nodig, waarna via Fabinho - in duel met Valverde - het leer opnieuw bij Benzema kwam. De spits trof vervolgens wel raak, maar er was gevlagd voor buitenspel. De VAR bevestigde dat oordeel, ondanks het balcontact van Fabinho. Krijg dat nog maar eens uitgelegd.

© photonews

Aangeslagen was Real hierdoor allerminst. Een volgende treffer telde wél. Een mislukt schot van Valverde werd de perfecte assist voor de vrijgelaten Vinícius, die van dichtbij de 0-1 binnenduwde. Toch achtervolgen dus voor Liverpool, de sterkhouders moesten opstaan bij de Engelse vicekampioen. Dat probeerde Salah ook: de Egyptenaar had een plaatsbal in de verste hoek gemikt, ware er geen prima save van Courtois geweest.

Telkens weer Courtois

De kwaliteit bij de aanvoer was er na rust lang niet altijd bij Liverpool, maar het bleef er voor gaan. Met Salah die nog eens uitpakte met een goede actie en de 1-1 leek te maken... tot Courtois weer met een fantastische redding kwam! Met zijn arm werkte de Belg in corner. Eerder had hij al hetzelfde gedaan toen Jota een schot deed afwijken. De trofee met de grote oren naar Real: zuur voor Liverpool, verdiend voor Courtois.