Mignolet mag zich opmaken om te spelen bij Rode Duivels, Courtois bekent: "Speel al heel jaar met pijn en moet rusten"

Volgende week begint de voorbereiding op de Nations League. Met of zonder Thibaut Courtois? Daar heeft de doelman zelf een vraagteken achter gezet na de triomf in de Champions League. Hij bekende dat hij al heel het seizoen met een pubalgie speelt.

Dat is een ontsteking aan de lies en onderste buikspieren. Normaal kan het met rust overgaan. “Volgende week de Rode Duivels? Dat moet ik nog zien. Ik speel al het hele jaar door met pubalgie. Ook vandaag heb ik met pijn gevoetbald”, zei Courtois bij VTM Nieuws.

Volgende week begint het drieluik Nederland-Polen-Wales al. “Ik zal wellicht op medisch verzoek moeten rusten. Daarom moet er nog bekeken worden met de bondscoach wat we volgende week zullen doen. De blessure is niet van die aard dat ik moet wegblijven, maar als ik top wil zijn op het WK in Qatar dit najaar, dan moet ik wel kunnen genezen."

Wellicht zal Simon Mignolet zijn plaats in doel moeten innemen dus. Dat mag niet meteen een probleem zijn gezien de vorm die Mignolet etaleerde in de play-offs.