🎥 Hazard valt op in kleedkamer en wil champagne geven aan kind van Toni Kroos (en Chelsea profiteert mee van CL-winst Hazard)

Veel heeft hij niet bijgedragen aan de Champions League-winst, maar Eden Hazard was wel met de kern van Real Madrid mee afgezakt naar Parijs en kreeg evengoed een medaille om de hals om de Champions League-overwinning te vieren.

Van de 13 wedstrijden die Real Madrid beslechtte in de Champions League, was Eden Hazard in drie te bewonderen. Goed voor in totaal 83 minuten voetbal want na een basisplaats in de verloren wedstrijd tegen Sheriff Tiraspol, viel hij in tegen Inter Milaan en tegen PSG.

In de kleedkamer liet Hazard het niet aan zijn hart komen dat hij niet meer heeft kunnen bijdragen aan de winst van de beker met de grote oren. Hij vierde duchtig mee en probeerde zelfs champagne te geven aan de zoon van ploegmaat Toni Kroos. De Duitser zag het snel en maande Hazard aan te stoppen met zijn achtjarige kind alcohol te geven.

Bovendien zit er nog een addertje onder het gras bij de Champions League-winst van Real Madrid. Hazards vorige club Chelsea strijkt namelijk nog zo'n 15 à 20 miljoen euro op omdat Hazard de Europese beker nu op zijn palmares heeft staan, goed onderhandeld.