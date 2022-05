Officieel: Luka Modric tekent nieuw contract bij Champions League-winnaar

Na de gewonnen Champions League-finale tegen Liverpool, de 14de intussen al voor Real Madrid, raakte bekend dat spelmaker Luka Modric zijn contract bij Los Blancos voor 1 seizoen verlengt heeft. De intussen al 36-jarige Kroaat was met 12 assists in totaal dit seizoen weer van goudwaarde voor Real Madrid, waaronder een magnifieke buitenkant voet-pass die de comeback tegen Chelsea in de kwartfinale van de Champions League inleidde.

Na die wedstrijd maakte hij bekend dat hij Real langer trouw zou blijven, maar nu heeft hij ook effectief zijn contract tot 2023 getekend. Het is enkel nog wachten op een officiële mededeling van de club.

Beautiful news for Real Madrid during the celebrations: Luka Modrić has signed a new contract until June 2023, here we go! 🚨⚪️ #Modric



Full verbal agreement was reached two months ago - so it’s now also signed and completed. Official statement pending.



Luka se queda. 🇭🇷🤝 pic.twitter.com/C3HayEwql3