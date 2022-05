Duizenden Liverpool-fans - met ticket - missen finale, UEFA komt met statement over gebeurde

Duizenden Liverpool-fans met een geldig ticket hebben de Champions League-finale gemist. Voor de wedstrijd waren er problemen aan de ingangen omdat er veel supporters opdaagden met valse tickets. Daardoor werden de poorten gesloten, wat leidde tot enorme frustraties. De UEFA verklaart...

Het zal je maar gebeuren: honderden euro's betaald hebben voor een ticket en dan niet binnen mogen. De chaos aan het Parc des Princes was niet te overzien. De aftrap werd nog uitgesteld, maar toen de wedstrijd begon waren er nog duizenden buiten aan het wachten.

"'In aanloop naar de wedstrijd werden de poorten voor het Liverpool-deel geblokkeerd door duizenden fans die fake tickets hadden gekocht", schrijft de UEFA. "Deze tickets werkten niet. Hierna ontstond er een chaotische situatie, waarbij de fans naar binnen probeerden te komen. We hebben de aftrap met 35 minuten uitgesteld, om zoveel mogelijk supporters met een geldig ticket naar binnen te krijgen. De politie heeft de fans weggehouden met traangas", schrijft de UEFA.

Er zal uiteraard een onderzoek komen, maar voor de Liverpool-fans die wel een geldig ticket hadden, zal dat een magere troost zijn. "We zijn enorm teleurgesteld over de problemen met betrekking tot de toegang tot het stadion en de onveilige situatie waarmee Liverpool-fans in het Stade de France te maken kregen", schrijft Liverpool op zijn website. "Dit is de grootste wedstrijd in het Europese voetbal en supporters zouden de scènes die we vanavond hebben gezien niet moeten meemaken. We hebben officieel verzocht om een formeel onderzoek in te stellen naar de oorzaken van deze onaanvaardbare problemen."