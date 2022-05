Grandioze Thibaut Courtois is grote triomfator in Champions League-finale: "Prachtig dit te doen bij club van mijn leven" en "Ik krijg te weinig respect"

Thibaut Courtois is een legende aan het worden. De grote triomfator in de Champions League-finale was hij in elk geval. Courtois won de trofee met de grote oren, met 'de club van zijn leven'.

Nadat Real Madrid Liverpool versloeg in de finale van de Champions League, reageerde de doelman kort van op het veld in het Stade de France. "Hier is veel werk ingestoken. Prachtig om dit te kunnen doen bij de club van mijn leven", geniet Thibaut Courtois van de triomf.

Het is niet enkel een collectieve triomf, maar ook een persoonlijke. Met een resem straffe saves was Courtois telkens opnieuw de spelbreker voor de Liverpool-aanval. Zijn status binnen Real Madrid stijgt ongetwijfeld naar ongekende hoogten.

"We moesten het doen tegen Liverpool, we hebben kritiek gekregen, maar we hebben het klaargespeeld", aldus Courtois. "Madrid wint de Champions League opnieuw, we schrijven geschiedenis. Ik zei in de persconferentie al dat Madrid telkens zijn finales wint. Ik zag in tweets passeren dat ik met de voeten op de grond gezet ging worden, maar het was omgekeerd."

Courtois erkent dat het ook voor hem een groots moment is. "Deze finale moest gewonnen worden, ook voor mijn carrière en voor het respect voor mezelf. Ik vind dat ik zeker in Engeland niet genoeg respect krijg. Ik ben trots op het team en wanneer het nodig was, stond ik er."