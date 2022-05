🎥 Toni Kroos loopt weg tijdens interview: "Wat een slechte vragen"

Toni Kroos kreeg na de gewonnen finale een microfoon van ZDF onder de neus geschoven. Maar de vragen van de interviewer bevielen hem duidelijk niet en na een paar minuten had hij er genoeg van.

Het begon nog goed nadat de interviewer een vraag stelde over de vijf gewonnen CL-finales van Kroos en de geweldige avond die hij beleefde. "Ja, daar heb ik niets aan toe te voegen. Dat mijn drie kinderen hier waren? Ik kan niet beschrijven hoe mooi dat is."

Maar daarna ging het bergaf. De interviewer haalde de weinige kansen van Real Madrid aan. "Tja, wat is vanzelfsprekend? De Champions League winnen doe je niet zomaar. We hebben gestreden en wisten dat Liverpool een geweldig team heeft. Wat bedoel je dan met vanzelfsprekend? We hebben gewonnen, klaar."

Toen de vraag kwam of het een verrassing was dat Real het moeilijk had tegen Liverpool was het voor Kroos over. "Je hebt negentig minuten de tijd gehad om logische vragen te bedenken en dan kom je hiermee, met deze twee slechte vragen? Dat vind ik te gek voor woorden. Natuurlijk heb je het soms moeilijk tegen een ploeg als Liverpool. Wat is dat voor vraag? Dit is niet de groepsfase, we stonden in de finale van de Champions League. Stop maar, ik ga er liever vandoor."

En weg was hij, terwijl hij nog morde... "Echt slecht, echt slecht. Echt waar. Je stelt meteen drie negatieve vragen, daaraan merk ik meteen dat je uit Duitsland komt."