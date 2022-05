Burgemeester Liverpool walgt van manier waarop fans behandeld werden: "Eis antwoorden van UEFA en president Macron"

Door complete chaos rond het Stade de France in Parijs begon de finale uiteindelijk meer dan een halfuur later dan gepland.

Joanne Anderson, burgemeester van Liverpool, haalt op Twitter ongemeen hard uit naar de organisatie. De burgemeester stelt zich vragen bij de manier waarop de finale georganiseerd werd en bij het hardhandige optreden van de politie, dat zelfs traangas inzette.

"Ik wil antwoorden van UEFA hoe dit mogelijk is. Daarnaast vraag ik aan president Emmanuel Macron om dit te onderzoeken. Het is betreurenswaardig dat de fans de zwarte piet toebedeeld kregen."

Disgusted by appalling management & brutal treatment of @LFC fans by French police & Stade De France staff @ChampionsLeague final. I'm writing to Foreign Sec @trussliz requesting answers from @UEFAcom, & for President @EmmanuelMacron to investigate. Shameful to pin blame on fans.